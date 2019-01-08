Разработаны самоочищающиеся скафандры для выживания колонизаторов на Красной планете
Зарубежными инженерами разработаны самоочищающиеся скафандры, предназначенные для выживания будущих колонизаторов на Красной планете. Спецснаряжение выполнено из материала, невосприимчивого к марсианской космической пыли, отличающейся абразивностью и высокой скоростью, а это чревато износом защитных костюмов астронавтов во время контакта с этими частицами.
Кроме того, разработчики стремились создать такой скафандр, который бы защищал будущих марсианских колонизаторов от радиации и статического электричества. Для этого был применен метод электрофореза, позволявший избавляться от чрезмерной абразивности космических пылевых частиц. Данная технология уже использовалась инженерами, чтобы препятствовать пыли оседать на солнечных батареях. Однако для одежды изобретение не подходило ввиду своей хрупкости.
Модернизация специалистов заключалась в том, что, используя небольшое магнитное поле, им удалось получить ткань для скафандра, хорошо отталкивающую пыль.
Кроме того, разработчики стремились создать такой скафандр, который бы защищал будущих марсианских колонизаторов от радиации и статического электричества. Для этого был применен метод электрофореза, позволявший избавляться от чрезмерной абразивности космических пылевых частиц. Данная технология уже использовалась инженерами, чтобы препятствовать пыли оседать на солнечных батареях. Однако для одежды изобретение не подходило ввиду своей хрупкости.
Модернизация специалистов заключалась в том, что, используя небольшое магнитное поле, им удалось получить ткань для скафандра, хорошо отталкивающую пыль.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:00