BMW представил удлиненную версию седана 325 Li M Sport
Популярный автоконцерн BMW продемонстрировал обновленную модификацию седана 325 Li M Sport. Транспортное средство с удлиненной колесной базой будет доступно лишь для китайского рынка уже в конце 2019 года.
Автомобиль получил более внушительные габариты по сравнению с европейской версией (+12 см). К примеру, в европейских странах длина «тройки» составляет 4,71 метра, а в Китае 325 Li M Sport появится в вариации с длиной в 4,83 метра. Колесная база транспортного средства составляет почти 3 метра. Существенным отличием от прошлых поколений автомобиля эксперты назвали размер задних дверей – для китайского авторынка они будут больше, чем обычно.
Новинка также получит новый турбодвижок на 2,0-литра, генерирующий почти 185 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час авто разгоняется примерно за 7 секунд, максимальная скорость немного превысит показатель в 237 км/час.
Автомобиль получил более внушительные габариты по сравнению с европейской версией (+12 см). К примеру, в европейских странах длина «тройки» составляет 4,71 метра, а в Китае 325 Li M Sport появится в вариации с длиной в 4,83 метра. Колесная база транспортного средства составляет почти 3 метра. Существенным отличием от прошлых поколений автомобиля эксперты назвали размер задних дверей – для китайского авторынка они будут больше, чем обычно.
Новинка также получит новый турбодвижок на 2,0-литра, генерирующий почти 185 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час авто разгоняется примерно за 7 секунд, максимальная скорость немного превысит показатель в 237 км/час.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:51