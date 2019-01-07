Актриса Татьяна Бестаева стала виновницей развода Гурченко и Кобзона





Иосиф Кобзон при жизни рассказал журналистам историю о своем разводе с Людмилой Гурченко. Оказалось, что виновницей таких событий стала лучшая подруга актрисы Татьяна Бестаева.Многие поклонники творчества Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона знают, что когда-то давно они были женаты. Несмотря на публичность пары, мало кто в действительности знает о настоящей причине развода звёзд. Выяснилось, что актриса всегда была довольно сильной и мудрой женщиной, периодически закрывая глаза на похождения супруга, но терпение лопнуло, когда, будучи на съёмках, Гурченко узнала об измене Кобзона с её лучшей подругой. Тогда именно Татьяну Бестаеву звезда «Карнавальной ночи» попросила присмотреть за дочерью от первого брака.Сам же Иосиф Кобзон за несколько лет до собственной смерти признавался в беседах с журналистами, что Бестаева тогда показалась ему настолько красивой, что тот просто не смог сдержать нахлынувших на него чувств.