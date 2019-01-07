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Актриса Татьяна Бестаева стала виновницей развода Гурченко и Кобзона

Иосиф Кобзон при жизни рассказал журналистам историю о своем разводе с Людмилой Гурченко. Оказалось, что виновницей таких событий стала лучшая подруга актрисы Татьяна Бестаева.
Актриса Татьяна Бестаева стала виновницей развода Гурченко и Кобзона


Многие поклонники творчества Людмилы Гурченко и Иосифа Кобзона знают, что когда-то давно они были женаты. Несмотря на публичность пары, мало кто в действительности знает о настоящей причине развода звёзд. Выяснилось, что актриса всегда была довольно сильной и мудрой женщиной, периодически закрывая глаза на похождения супруга, но терпение лопнуло, когда, будучи на съёмках, Гурченко узнала об измене Кобзона с её лучшей подругой. Тогда именно Татьяну Бестаеву звезда «Карнавальной ночи» попросила присмотреть за дочерью от первого брака.



Сам же Иосиф Кобзон за несколько лет до собственной смерти признавался в беседах с журналистами, что Бестаева тогда показалась ему настолько красивой, что тот просто не смог сдержать нахлынувших на него чувств.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 22:00

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