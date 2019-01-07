Учёные: Рождению новых светил мешает звезда в середине туманности Ориона
Нидерландские астрономы пришли к заключению, что находящаяся в середине туманности Ориона звезда мешает зарождению новых светил. В исследованиях учёные использовали астрономическую обсерваторию SOFIA, принадлежащую NASA.
Выводы научных сотрудников Лейденской академии удивили их коллег, так как традиционно считается, что звёздообразование регулируется иными процессами, среди которых – вспышки сверхновых. Согласно результатам наблюдений SOFIA, молодыми светилами генерируются звёздные ветры, время от времени сдувающие нужный для звёздообразования материал в процессе, который именуется - обратная связь.
В середине туманности Ориона имеется небольшое скопление молодых тяжеловесных и ярких звёздных объектов. Исследователи выяснили, что интенсивным ветром, исходящим от голубоватой звезды Тета1 Ориона C, была раздута большая часть облачного материала, где она сформировалась, образовав пузырь.
Выводы научных сотрудников Лейденской академии удивили их коллег, так как традиционно считается, что звёздообразование регулируется иными процессами, среди которых – вспышки сверхновых. Согласно результатам наблюдений SOFIA, молодыми светилами генерируются звёздные ветры, время от времени сдувающие нужный для звёздообразования материал в процессе, который именуется - обратная связь.
В середине туманности Ориона имеется небольшое скопление молодых тяжеловесных и ярких звёздных объектов. Исследователи выяснили, что интенсивным ветром, исходящим от голубоватой звезды Тета1 Ориона C, была раздута большая часть облачного материала, где она сформировалась, образовав пузырь.
«Именно ветер ответственен за то, что вокруг центральных звёзд появляется громадный пузырь, тем самым разрушая звёздные ясли и мешая рождению новых светил», – пояснила соавтор исследования Корнелия Пабст.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:54