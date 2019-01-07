Учёные: Рождению новых светил мешает звезда в середине туманности Ориона

«Именно ветер ответственен за то, что вокруг центральных звёзд появляется громадный пузырь, тем самым разрушая звёздные ясли и мешая рождению новых светил», – пояснила соавтор исследования Корнелия Пабст.





Выводы научных сотрудников Лейденской академии удивили их коллег, так как традиционно считается, что звёздообразование регулируется иными процессами, среди которых – вспышки сверхновых. Согласно результатам наблюдений SOFIA, молодыми светилами генерируются звёздные ветры, время от времени сдувающие нужный для звёздообразования материал в процессе, который именуется - обратная связь.В середине туманности Ориона имеется небольшое скопление молодых тяжеловесных и ярких звёздных объектов. Исследователи выяснили, что интенсивным ветром, исходящим от голубоватой звезды ТетаОриона C, была раздута большая часть облачного материала, где она сформировалась, образовав пузырь.