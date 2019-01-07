Британский миллионер более 20 лет воспитывал чужих детей





Владелец компании MoneySupermarket в первом браке воспитал троих взрослых детей. Однако, после развода с матерью наследников у него возникли проблемы с зачатием во втором браке. После долгих попыток продолжить свой род с новой женой бизнесмен решил пройти обследование в медицинском учреждении. Изучив анализы пациента врачи пришли к выводу, что Ричард родился бесплодным.Предприниматель подал заявление в суд на бывшую супругу, в котором потребовал компенсацию в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, а это больше двадцати миллионов рублей. Первая жена отказалась озвучить имя настоящего отца детей. В результате разбирательств в суде двое сыновей прекратили общение с Ричардом Мейсоном. Однако, третий ребенок обратился к воспитавшему его отцу с помощью письма, в котором заявил, что несмотря на открывшиеся обстоятельства он не хочет портить с ним отношения.