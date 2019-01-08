Уфолог: Пришельцы жили на Земле 10 000 лет назад, оказав влияние на эволюцию человека
Известный в Сети уфолог Скотт Уоринг заявил, что пришельцы жили на Земле 10 тысяч лет назад, оказав при этом огромное влияние на эволюцию человека. По мнению специалиста, все рассказы о «сверхлюдях» и их необычайных способностях берут начало с тех самых времён.
Скотт Уоринг продолжает удивлять пользователей Сети своими новыми версиями относительно инопланетной жизни. Так, на Рождество уфолог заявил, что пришельцы жили на Земле ещё 10 тысяч лет назад, а потому примерно в этот период человечество начало эволюционировать и совершать неизвестные ранее открытия. Кроме того, считает Уоринг, именно прилетевшие на Землю представители внеземных цивилизаций и стали причиной появления всевозможных рассказов о «сверхспособностях» людей, ведь тогда предки ничем иным объяснить происходящее не смогли бы. Эти события стали основой для возникновения мифов о богах и героях.
Поверить в версию уфолога заставляет факт, что наука действительно не подтвердила наличие каких-либо сверхвозможностей у так называемых экстрасенсов, но, несмотря на это, у теории Уоринга всё же есть критики. Сам автор сообщения отметил, что многие базы внеземных жителей до сих пор находятся под водой или в жерлах вулканов. Он упомянул о полете НЛО над кратером Турриальба, который после очередного выброса магмы с помощью лучей забирает на борт экипаж.
Скотт Уоринг продолжает удивлять пользователей Сети своими новыми версиями относительно инопланетной жизни. Так, на Рождество уфолог заявил, что пришельцы жили на Земле ещё 10 тысяч лет назад, а потому примерно в этот период человечество начало эволюционировать и совершать неизвестные ранее открытия. Кроме того, считает Уоринг, именно прилетевшие на Землю представители внеземных цивилизаций и стали причиной появления всевозможных рассказов о «сверхспособностях» людей, ведь тогда предки ничем иным объяснить происходящее не смогли бы. Эти события стали основой для возникновения мифов о богах и героях.
Поверить в версию уфолога заставляет факт, что наука действительно не подтвердила наличие каких-либо сверхвозможностей у так называемых экстрасенсов, но, несмотря на это, у теории Уоринга всё же есть критики. Сам автор сообщения отметил, что многие базы внеземных жителей до сих пор находятся под водой или в жерлах вулканов. Он упомянул о полете НЛО над кратером Турриальба, который после очередного выброса магмы с помощью лучей забирает на борт экипаж.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 07:00