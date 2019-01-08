АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Уфолог: Пришельцы жили на Земле 10 000 лет назад, оказав влияние на эволюцию человека

Известный в Сети уфолог Скотт Уоринг заявил, что пришельцы жили на Земле 10 тысяч лет назад, оказав при этом огромное влияние на эволюцию человека. По мнению специалиста, все рассказы о «сверхлюдях» и их необычайных способностях берут начало с тех самых времён.

Уфолог: Пришельцы жили на Земле 10 000 лет назад, оказав влияние на эволюцию человека


Скотт Уоринг продолжает удивлять пользователей Сети своими новыми версиями относительно инопланетной жизни. Так, на Рождество уфолог заявил, что пришельцы жили на Земле ещё 10 тысяч лет назад, а потому примерно в этот период человечество начало эволюционировать и совершать неизвестные ранее открытия. Кроме того, считает Уоринг, именно прилетевшие на Землю представители внеземных цивилизаций и стали причиной появления всевозможных рассказов о «сверхспособностях» людей, ведь тогда предки ничем иным объяснить происходящее не смогли бы. Эти события стали основой для возникновения мифов о богах и героях.

Поверить в версию уфолога заставляет факт, что наука действительно не подтвердила наличие каких-либо сверхвозможностей у так называемых экстрасенсов, но, несмотря на это, у теории Уоринга всё же есть критики. Сам автор сообщения отметил, что многие базы внеземных жителей до сих пор находятся под водой или в жерлах вулканов. Он упомянул о полете НЛО над кратером Турриальба, который после очередного выброса магмы с помощью лучей забирает на борт экипаж.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бюджетную Hyundai Creta будут продавать в Китае
Уфолог: Пришельцы жили на Земле 10 000 лет назад,
Учёные: Австралопитек «Маленькая нога» погиб в
Сотрудники автосервисов на территории Подмосковья
Игровой монитор HP Omen X Emperium 65 оценили в 4
Специалист сравнил расход топлива Mitsubishi
Volkswagen предупреждает об опасности доработки
Медики назвали основные симптомы супергонореи у
Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce
Британский миллионер более 20 лет воспитывал
MasterCard приняла решение изменить логотип
Актриса Татьяна Бестаева стала виновницей развода
В Москве ушёл из жизни писатель Николай Лисовой
Учёные: Первые блондины и блондинки появились на
Учёные: Рождению новых светил мешает звезда в
BMW представил удлиненную версию седана 325 Li M
Анастасия Волочкова решила сменить место
Экс-участница SEREBRO Полина Фаворская спела
Юлия Проскурякова в Instagram поделилась
Физики разгадали секрет успешной стрельбы
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца закончить
Дарья Пынзарь отметила день рождения в Турции в
Обладательница "Золотого глобуса" Оливия Колман
Нарядный Филипп Киркоров в Instagram поздравил
Виктория Романец и Антон Гусев устроили
В Египте обнаружили древнюю городскую виллу с
Лепс назвал отказ Крида выступить на фестивале в
В Сети обнародовали шпионские снимки Ford Kuga
Дима Билан поздравил крестника Александра
Джастин Хартли помог супруге справиться с
Просмотреть все новости