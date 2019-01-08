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Сотрудники автосервисов на территории Подмосковья продолжают скручивать пробег KIA Optima

Сотрудники автосервисов на территории Подмосковья продолжают предоставлять услуги, подразумевающие смотку пробега KIA Optima. Они также показывают работу на видео в Сети.

Сотрудники автосервисов на территории Подмосковья продолжают скручивать пробег KIA Optima


Профессионалы не прибегают даже к съёму «приборки», пользуясь диагностическим разъёмом OBD. Некоторые мошенниками пользуются «мультимарочными» сканерами, подходящими для авто любых брендов. Прочие используют официальные диагностические сканеры. Так как пробег скручивают во всех блоках авто, настоящий пробег нельзя будет узнать даже в официальных дилерских центрах. Диагностический разъём у версии KIA Optima расположен в салоне машины под блоком со специальными предохранителями.

Вследствие того, что многие мастера готовы предоставлять такую услугу, большинство водителей во время приобретения авто в рамках вторичного рынка ориентируются на состояние транспортного средства, а не на показатели одометра.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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