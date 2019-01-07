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Анастасия Волочкова решила сменить место жительства и переехать на Мальдивы

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram сообщила поклонникам о своём решении сменить место жительства. Она призналась, что очень любит Мальдивы и готова жить на экзотических островах.

Анастасия Волочкова решила сменить место жительства и переехать на Мальдивы

Анастасия Волочкова проводит новогодние и рождественские каникулы на солнечных Мальдивских островах. Балерина настолько покорена красотой и экзотикой этих мест, что даже решила поменять место жительства, о чём и рассказала на странице в соцсети.

При этом скандальная танцовщица уверяет фолловеров, что продолжит работать в России, ведь для жизни на дорогом курорте требуется много денег. Решение Волочковой, которое многие не восприняли всерьёз, похоже, довольно твёрдое и обдуманное, так как уже в следующем посте она задумывается о новой школе для своей дочери.

Сообщение балерины вызвало огромное количество обсуждений среди её подписчиков и,как обычно, они все кардинально противоположны. Кто-то поддерживает звезду и пишет, что давно стоило уехать жить в комфортное для души место, кто-то написал, что не верит эпатажной артистке. Некоторые вообще считают, даже если она и не вернётся в Россию, страна от этого ничего не потеряет, а «знаменитые шпагаты» можно публиковать в Сети и с островов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:43

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