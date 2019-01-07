Анастасия Волочкова решила сменить место жительства и переехать на Мальдивы

Анастасия Волочкова проводит новогодние и рождественские каникулы на солнечных Мальдивских островах. Балерина настолько покорена красотой и экзотикой этих мест, что даже решила поменять место жительства, о чём и рассказала на странице в соцсети.При этом скандальная танцовщица уверяет фолловеров, что продолжит работать в России, ведь для жизни на дорогом курорте требуется много денег. Решение Волочковой, которое многие не восприняли всерьёз, похоже, довольно твёрдое и обдуманное, так как уже в следующем посте она задумывается о новой школе для своей дочери.Сообщение балерины вызвало огромное количество обсуждений среди её подписчиков и,как обычно, они все кардинально противоположны. Кто-то поддерживает звезду и пишет, что давно стоило уехать жить в комфортное для души место, кто-то написал, что не верит эпатажной артистке. Некоторые вообще считают, даже если она и не вернётся в Россию, страна от этого ничего не потеряет, а «знаменитые шпагаты» можно публиковать в Сети и с островов.