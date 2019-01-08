Учёные: Австралопитек «Маленькая нога» погиб в бою с крупной обезьяной





Специалисты из Университета Витватерсранда озвучили новую версию смерти австралопитека «Маленькая нога», жившего на территории Южной Африки более 3,5 миллионов лет назад. Согласно выводу экспертов, представитель вида погиб в результате сражения за пищу с крупной обезьяной, скорее всего бабуином. По версии учёных, соперники дрались из-за фруктовых деревьев, а именно инжира, растущего по краям огромной ямы, но вместе упали вниз, что и привело к смерти. Это может объяснить и то, почему найденные останки смешались друг с другом.Ранее учёные уже предлагали и другие версии гибели австралопитека «Маленькая нога», но последнюю считают более правдоподобной.