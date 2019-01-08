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Учёные: Австралопитек «Маленькая нога» погиб в бою с крупной обезьяной

Учёные из Йоханнесбурга пришли к выводу, что австралопитек «Маленькая нога», живший более 3,5 миллионов лет назад, погиб в бою с крупной обезьяной, возможно бабуином. Новая версия появилась после детального изучения останков, найденных в пещере Стеркфонтейн.

Учёные: Австралопитек «Маленькая нога» погиб в бою с крупной обезьяной


Специалисты из Университета Витватерсранда озвучили новую версию смерти австралопитека «Маленькая нога», жившего на территории Южной Африки более 3,5 миллионов лет назад. Согласно выводу экспертов, представитель вида погиб в результате сражения за пищу с крупной обезьяной, скорее всего бабуином. По версии учёных, соперники дрались из-за фруктовых деревьев, а именно инжира, растущего по краям огромной ямы, но вместе упали вниз, что и привело к смерти. Это может объяснить и то, почему найденные останки смешались друг с другом.



Ранее учёные уже предлагали и другие версии гибели австралопитека «Маленькая нога», но последнюю считают более правдоподобной.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 06:00

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