Учёные: Австралопитек «Маленькая нога» погиб в бою с крупной обезьяной
Учёные из Йоханнесбурга пришли к выводу, что австралопитек «Маленькая нога», живший более 3,5 миллионов лет назад, погиб в бою с крупной обезьяной, возможно бабуином. Новая версия появилась после детального изучения останков, найденных в пещере Стеркфонтейн.
Специалисты из Университета Витватерсранда озвучили новую версию смерти австралопитека «Маленькая нога», жившего на территории Южной Африки более 3,5 миллионов лет назад. Согласно выводу экспертов, представитель вида погиб в результате сражения за пищу с крупной обезьяной, скорее всего бабуином. По версии учёных, соперники дрались из-за фруктовых деревьев, а именно инжира, растущего по краям огромной ямы, но вместе упали вниз, что и привело к смерти. Это может объяснить и то, почему найденные останки смешались друг с другом.
Ранее учёные уже предлагали и другие версии гибели австралопитека «Маленькая нога», но последнюю считают более правдоподобной.
Специалисты из Университета Витватерсранда озвучили новую версию смерти австралопитека «Маленькая нога», жившего на территории Южной Африки более 3,5 миллионов лет назад. Согласно выводу экспертов, представитель вида погиб в результате сражения за пищу с крупной обезьяной, скорее всего бабуином. По версии учёных, соперники дрались из-за фруктовых деревьев, а именно инжира, растущего по краям огромной ямы, но вместе упали вниз, что и привело к смерти. Это может объяснить и то, почему найденные останки смешались друг с другом.
Ранее учёные уже предлагали и другие версии гибели австралопитека «Маленькая нога», но последнюю считают более правдоподобной.
Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 06:00