Volkswagen предупреждает об опасности доработки машин до стандарта Евро-6





Они ведут к тому, что расход топлива увеличивается на шесть процентов. В свою очередь это ведёт к уменьшению экологичности. Между тем автокомпания Volkswagen не привела каких-либо доказательств в этом вопросе. Однако представители группы VAG не советуют заниматься модернизацией оборудования.В настоящее время свыше 300 000 европейцев желают засудить автобренд Volkswagen по причине дизельгейта. Фирме опять могут грозить огромные штрафы, а также санкции.