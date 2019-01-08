Volkswagen предупреждает об опасности доработки машин до стандарта Евро-6
Volkswagen предупреждает об опасности доработки авто до стандарта Евро-6. По словам представителей VW, модифицированные системы, которые представлены настоящее время на рынке, являются довольно рискованными.
Они ведут к тому, что расход топлива увеличивается на шесть процентов. В свою очередь это ведёт к уменьшению экологичности. Между тем автокомпания Volkswagen не привела каких-либо доказательств в этом вопросе. Однако представители группы VAG не советуют заниматься модернизацией оборудования.
В настоящее время свыше 300 000 европейцев желают засудить автобренд Volkswagen по причине дизельгейта. Фирме опять могут грозить огромные штрафы, а также санкции.
Они ведут к тому, что расход топлива увеличивается на шесть процентов. В свою очередь это ведёт к уменьшению экологичности. Между тем автокомпания Volkswagen не привела каких-либо доказательств в этом вопросе. Однако представители группы VAG не советуют заниматься модернизацией оборудования.
В настоящее время свыше 300 000 европейцев желают засудить автобренд Volkswagen по причине дизельгейта. Фирме опять могут грозить огромные штрафы, а также санкции.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00