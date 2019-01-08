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Медики назвали основные симптомы супергонореи у мужчин и женщин

Британская правительственная организация Public Health England (PHE) в одном из своих отчётов отметила, в последнее время в стране выросло количество женщин и мужчин, заболевших супергонореей. В свете этого сообщения медики Великобритании объяснили, как выявить первые симптомы этого достаточно неприятного заболевания.

Медики назвали основные симптомы супергонореи у мужчин и женщин

Прежде всего, конечно, врачи напоминают о том, что не стоит лишний раз рисковать своим здоровьем. Для этого нужно предохраняться во время половых контактов, тем более тем людям, которые пока не имеют постоянного партнёра.

Врачи констатируют, супергонорея очень коварная болезнь и её лечение является непростым, так как она очень устойчива ко многим видам антибиотиков. Кроме того, симптомы заболевания проявляются не сразу, а как минимум через две недели. В редких случаях срок их выявления продлится до нескольких месяцев.

Основными симптомами супергонореи у женщин медики называют влагалищные выделения жёлто-зелёного или прозрачного цвета, регулярные боли при мочеиспускании и обильные кровяные выделения в межменструальный период. Симптомы болезни у мужчин схожи с женскими – те же выделения из полового органа зелёно-жёлтого цвета. Кроме того, у представителей сильного пола они проявляются отёком крайней плоти.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

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