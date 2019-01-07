Юлия Проскурякова в Instagram поделилась семейными фото в честь Рождества





В посте к кадрам Юлия Проскурякова поздравила Instagram-пользователей с праздником, пожелав благополучия и счастья. На первом из опубликованных снимков вокалистка позирует на улице на фоне ёлок, на втором она запечатлена в домашней обстановке с мужем и наследницей, на третьем – радуется празднику вместе в трёхлетней Вероникой у себя дома.Поклонники Юлии Проскуряковой в комментариях порадовались за своего кумира, отметив, что 36-летняя звезда выглядит очень красивой и ухоженной.Юлия Проскурякова и Игорь Николаев узаконили свои отношения осенью 2010 года. Через 5 лет на свет появилась дочь Вероника, родившаяся раньше положенного срока. Любящие родители сделали всё возможное, чтобы ребёнок как можно быстрее окреп и набрал необходимый вес.Композитор и певец Игорь Николаев также не стал «отставать» от своей избранницы и опубликовал в своём Instagram-профиле праздничный пост. Артист пожелал поклонникам в честь Рождества любви и мира и отметил, что собирается в православный храм на церковную службу. Он поделился с фолловерами фотокадром, на котором запечатлён с маленькой Вероникой на фоне православного здания.