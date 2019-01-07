Учёные: Первые блондины и блондинки появились на Земле в конце ледникового периода





Американские специалисты в области генетики изучая особенности генов светловолосых людей смогли установить, что первые блондины и блондинки начали появляться на Земле только в конце ледникового периода. Кроме того, новое исследование с привлечением порядка 40 тысяч человек, показало интересную генетическую особенность владельцев светлых волос.Учёные утверждают, что для людей с рыжими волосами характерны всего несколько различных вариантов генетических комбинаций, для брюнетов и брюнеток их число составляет порядка 60, а вот для блондинов — целых 200.