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Учёные: Первые блондины и блондинки появились на Земле в конце ледникового периода

Американские учёные выяснили, что первые блондины и блондинки стали появляться на Земле только в конце ледникового периода. Об этом стало известно после детального изучения ДНК порядка 40 тысяч светловолосых человек.

Учёные: Первые блондины и блондинки появились на Земле в конце ледникового периода


Американские специалисты в области генетики изучая особенности генов светловолосых людей смогли установить, что первые блондины и блондинки начали появляться на Земле только в конце ледникового периода. Кроме того, новое исследование с привлечением порядка 40 тысяч человек, показало интересную генетическую особенность владельцев светлых волос.

Учёные утверждают, что для людей с рыжими волосами характерны всего несколько различных вариантов генетических комбинаций, для брюнетов и брюнеток их число составляет порядка 60, а вот для блондинов — целых 200.



 
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Наука
Добавил: Oksana Сегодня, 21:00

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