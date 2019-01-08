Компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 стоимостью $349





В рамках выставки CES-2019 корпорация NVIDIA показала широкой аудитории свою новинку - видеокарту GeForce RTX 2060. Разработчики датой поступления устройства на потребительский рынок назвали 15 число этого месяца. Изначально продукт будет выходить в модификации Founders Edition. По информации, полученной от производителей, данный тип видеокарты значительно эффективнее в работе чем предыдущие модели. Новинка была разработана на базе GPU TU106. В ней используется 48 блоков, которые способствуют процедуре растеризации. Изначальная частота чипа, который встроили в устройстве, составляет 1365 МГц.Девайс GeForce RTX 2060 производители наделили памятью GDDR6 объемом 6 ГБ. Размещенные в устройстве дополнительные порты составляют базовый набор видеокарт группы Turing.