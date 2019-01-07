Нарядный Филипп Киркоров в Instagram поздравил поклонников с Рождеством
Филипп Киркоров в нарядном костюме с вышитыми «золотыми» павлинами поздравил поклонников с Рождеством. Соответствующий снимок артиста, на котором он запечатлён на фоне богато декорированной ёлки, появился в его Instagram-аккаунте.
Филипп Киркоров сейчас отдыхает в Майами, откуда радует фанатов яркими Instagram-публикациями. В свежем посте певец пожелал поклонникам, чтобы рядом с ними всегда пребывали «птицы удачи и счастья». В комментария Instagram-пользователи поблагодарили Филиппа Киркорова за поздравление с Рождеством, похвалив его за цветущий внешний вид и излучение позитива. Они сравнили праздничный костюм исполнителя с нарядом короля, а самого его назвали «суперкрасавчиком».
Что касается Нового года, его Филипп Киркоров встретил вместе со своими наследниками, для которых он позвал в гости Деда Мороза и Снегурочку.
Филипп Киркоров сейчас отдыхает в Майами, откуда радует фанатов яркими Instagram-публикациями. В свежем посте певец пожелал поклонникам, чтобы рядом с ними всегда пребывали «птицы удачи и счастья». В комментария Instagram-пользователи поблагодарили Филиппа Киркорова за поздравление с Рождеством, похвалив его за цветущий внешний вид и излучение позитива. Они сравнили праздничный костюм исполнителя с нарядом короля, а самого его назвали «суперкрасавчиком».
Что касается Нового года, его Филипп Киркоров встретил вместе со своими наследниками, для которых он позвал в гости Деда Мороза и Снегурочку.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:31