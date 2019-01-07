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Обладательница "Золотого глобуса" Оливия Колман рассказала о любовных сценах с Эммой Стоун

Британская киноактриса Оливия Колман, получившая премию «Золотой глобус» за роль в историческом фильме «Фаворитка», в недавнем интервью рассказала об интересных моментах во время съёмок картины, и о любовных сценах с Эммой Стоун. По словам звезды, «это было весело».

Обладательница "Золотого глобуса" Оливия Колман рассказала о любовных сценах с Эммой Стоун

Оливия Колман сыграла главную женскую роль в исторической киноленте «Фаворитка». Её героиней стала английская королева Анна Стюарт, а сюжет самого фильма раскрывает любовные отношения между венценосной особой и её служанками.

Недавно актриса получила премию «Золотой глобус» за исполнение роли королевы в «Фаворитке» и рассказала некоторые подробности съёмок фильма. Оказалось, Колман пришлось набрать почти шестнадцать килограмм лишнего веса, чтобы соответствовать своей героине. Для этого ей приходилось есть практически беспрерывно, и это время актриса вспоминает с удовольствием и улыбкой.

Обладательница "Золотого глобуса" Оливия Колман рассказала о любовных сценах с Эммой Стоун

Кроме того любопытными моментами съёмок она считает постельные сцены с Эммой Стоун. По её словам, это было довольно весело и интересно.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:46

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