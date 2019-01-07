Обладательница "Золотого глобуса" Оливия Колман рассказала о любовных сценах с Эммой Стоун





Оливия Колман сыграла главную женскую роль в исторической киноленте «Фаворитка». Её героиней стала английская королева Анна Стюарт, а сюжет самого фильма раскрывает любовные отношения между венценосной особой и её служанками.Недавно актриса получила премию «Золотой глобус» за исполнение роли королевы в «Фаворитке» и рассказала некоторые подробности съёмок фильма. Оказалось, Колман пришлось набрать почти шестнадцать килограмм лишнего веса, чтобы соответствовать своей героине. Для этого ей приходилось есть практически беспрерывно, и это время актриса вспоминает с удовольствием и улыбкой.Кроме того любопытными моментами съёмок она считает постельные сцены с Эммой Стоун. По её словам, это было довольно весело и интересно.