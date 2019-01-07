Ольга Бузова хотела нагадать себе жениха, а получила жабу

«В общем, по итогу, никто мне не приснился, потому что я очень хотела спать и вырубилась моментально. Я верю только в себя и в то, что я делаю сама, своими руками. Но, в любом случае, мыслить нужно позитивно и мечтать можно иногда», - написала она, опубликовав фото получившегося рисунка из воска и интересуясь у подписчиков, что они видят на нем.

«Однозначно – материк или карта мира! Также отчетлива видна была и рыба, и лягушка. Рыба, кстати, во сне, например, говорит о скорой беременности или рождении ребенка», «Я инопланетянина вижу, похоже Оля покорит космос. Теперь я знаю, какая ракета была запущена», «Мордочку мышки вижу», «Это волк- его морда улыбающаяся», «Олечка, я вот увидела у тебя белого зайчика и бабочку с сердечком на крылышке», - писали они.





Дабы найти избранника девушка даже создала шоу «Замуж за Бузову», однако тот, которому она решила довериться, в конечном итоге предал ее, отчего на протяжении нескольких месяцев Оля не могла найти себе места, много плакала и жалела о своем выборе.Сейчас теледива вновь начала задумываться о поиске второй половинке и о создании семьи. Вчера она даже решила погадать на воске в надежде, что в рождественский вечер ей удастся увидеть своего избранника, но ничего из этого не вышло.По словам Бузовой, по мере того, как догорала свеча, она видела разное: черную розу, четырехлистный клевер, много цветов, материк, карту, черное сердце, лягушку, рыбку, единорога и лицо мышки.Те подтвердили, что лица мужчины на рисунке нет, зато на нем можно увидеть множество самых разных животных.