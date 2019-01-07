Ольга Бузова хотела нагадать себе жениха, а получила жабу
Так сложилось, что после расставания с Дмитрием Тарасовым у популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой ничего не ладится в личной жизни. За ней ухаживало много состоятельных и симпатичных мужчин, однако никому из них так и не удалось достучаться до ее сердца.
Дабы найти избранника девушка даже создала шоу «Замуж за Бузову», однако тот, которому она решила довериться, в конечном итоге предал ее, отчего на протяжении нескольких месяцев Оля не могла найти себе места, много плакала и жалела о своем выборе.
Сейчас теледива вновь начала задумываться о поиске второй половинке и о создании семьи. Вчера она даже решила погадать на воске в надежде, что в рождественский вечер ей удастся увидеть своего избранника, но ничего из этого не вышло.
По словам Бузовой, по мере того, как догорала свеча, она видела разное: черную розу, четырехлистный клевер, много цветов, материк, карту, черное сердце, лягушку, рыбку, единорога и лицо мышки.
Те подтвердили, что лица мужчины на рисунке нет, зато на нем можно увидеть множество самых разных животных.
Дабы найти избранника девушка даже создала шоу «Замуж за Бузову», однако тот, которому она решила довериться, в конечном итоге предал ее, отчего на протяжении нескольких месяцев Оля не могла найти себе места, много плакала и жалела о своем выборе.
Сейчас теледива вновь начала задумываться о поиске второй половинке и о создании семьи. Вчера она даже решила погадать на воске в надежде, что в рождественский вечер ей удастся увидеть своего избранника, но ничего из этого не вышло.
По словам Бузовой, по мере того, как догорала свеча, она видела разное: черную розу, четырехлистный клевер, много цветов, материк, карту, черное сердце, лягушку, рыбку, единорога и лицо мышки.
«В общем, по итогу, никто мне не приснился, потому что я очень хотела спать и вырубилась моментально. Я верю только в себя и в то, что я делаю сама, своими руками. Но, в любом случае, мыслить нужно позитивно и мечтать можно иногда», - написала она, опубликовав фото получившегося рисунка из воска и интересуясь у подписчиков, что они видят на нем.
Те подтвердили, что лица мужчины на рисунке нет, зато на нем можно увидеть множество самых разных животных.
«Однозначно – материк или карта мира! Также отчетлива видна была и рыба, и лягушка. Рыба, кстати, во сне, например, говорит о скорой беременности или рождении ребенка», «Я инопланетянина вижу, похоже Оля покорит космос. Теперь я знаю, какая ракета была запущена», «Мордочку мышки вижу», «Это волк- его морда улыбающаяся», «Олечка, я вот увидела у тебя белого зайчика и бабочку с сердечком на крылышке», - писали они.