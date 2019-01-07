"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество





Оксана Фёдорова рассказала, что встретила праздник за ужином в кругу семьи. Титулованной красавице и её близким нравится предрождественская традиция, при которой наряженные гости разносят по домам кутью и поют тематические песни.выразила эмоции телеведущая.А вот святочных гаданий Оксана Федорова не одобряет, поскольку полагает, что, во-первых, люди сами творят свою судьбу, а, во-вторых, ворожба и подобные занятия огорчают Бога, ведь человек вверяет себя тёмным силам, от которых можно ожидать лишь вреда.Не любит подобных занятий и Алла Михеева, предпочитающая отмечает Рождество экстремальными способами. Например, в этом году и в прошлом на праздник телеведущая принимала участие в рождественском спуске популярного горнолыжного курорта во французских Альпах – Куршевеля.Теледива Анфиса Чехова призналась, что в девичестве любила погадать на «суженого-ряженого», но в итоге оказалась разочарована результатом.поделилась воспоминаниями селебрити.Бари Алибасов любит на Рождество собирать за одним столом всех своих близких, включая поп-группу «На-На». Сейчас 71-летний музпродюсер отмечает праздник спокойно, но ещё лет десять назад он был настоящим «заводилой»: переодевался в Деда Мороза, принимал активное участие в гуляниях и колядках.Звёздные супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце предпочитают отмечать Рождество в тихой семейной обстановке. Однако начало нового года ознаменовалось у актёров рабочими командировками.Семья Миланы Тюльпановой также не имеет привычки устраивать громких рождественских пиршеств, предпочитая проводить вечер, ведя задушевные беседы.поделилась медийная персона.Касательно Розы Сябитовой, не исповедующей христианство, рождественские традиции настолько пришлись телеведущей по душе, что она намерена причислить праздник Рождества к своим семейным праздникам.