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"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
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"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

С появлением таких социальных сетей, как Instagram, у поклонников появилась возможность быть в курсе того, как их кумиры проводят время за пределами сцены. В данном материале речь пойдёт о том, как российские звёзды шоу-бизнеса отметили Рождество.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Оксана Фёдорова рассказала, что встретила праздник за ужином в кругу семьи. Титулованной красавице и её близким нравится предрождественская традиция, при которой наряженные гости разносят по домам кутью и поют тематические песни. «Когда колядующие прославляют Христа, в доме появляется тепло и особое благоговение, и возникает желание поделиться наполняющей душу радостью со всеми людьми», – выразила эмоции телеведущая.

А вот святочных гаданий Оксана Федорова не одобряет, поскольку полагает, что, во-первых, люди сами творят свою судьбу, а, во-вторых, ворожба и подобные занятия огорчают Бога, ведь человек вверяет себя тёмным силам, от которых можно ожидать лишь вреда.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Не любит подобных занятий и Алла Михеева, предпочитающая отмечает Рождество экстремальными способами. Например, в этом году и в прошлом на праздник телеведущая принимала участие в рождественском спуске популярного горнолыжного курорта во французских Альпах – Куршевеля.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Теледива Анфиса Чехова призналась, что в девичестве любила погадать на «суженого-ряженого», но в итоге оказалась разочарована результатом. «Как-то я с подружками гадала на женихов. Для этого мы выходили во двор и спрашивали у первых встречных их имена. Мне тогда «попался» местный любитель спиртного дядя Валя. Однако за всю жизнь у меня не было ни одного мужчины с именем Валентин», – поделилась воспоминаниями селебрити.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Бари Алибасов любит на Рождество собирать за одним столом всех своих близких, включая поп-группу «На-На». Сейчас 71-летний музпродюсер отмечает праздник спокойно, но ещё лет десять назад он был настоящим «заводилой»: переодевался в Деда Мороза, принимал активное участие в гуляниях и колядках.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Звёздные супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце предпочитают отмечать Рождество в тихой семейной обстановке. Однако начало нового года ознаменовалось у актёров рабочими командировками.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Семья Миланы Тюльпановой также не имеет привычки устраивать громких рождественских пиршеств, предпочитая проводить вечер, ведя задушевные беседы. «Гадать я уж давно перестала, так как не люблю это занятие. В моей жизни было много гаданий, но никогда ничего не сбывалось», – поделилась медийная персона.
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество

Касательно Розы Сябитовой, не исповедующей христианство, рождественские традиции настолько пришлись телеведущей по душе, что она намерена причислить праздник Рождества к своим семейным праздникам.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:39

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