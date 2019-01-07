Дима Билан поздравил крестника Александра Плющенко с днём рождения

Буквально несколько дней назад в семье продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко отпраздновали уже второй с начала этого года день рождения. 2 января все друзья и знакомые поздравляли саму телеведущую, а уже 6 января подарки и поздравления принимал самый младший член звёздной семьи – Гном Гномыч.Певец Дима Билан на странице в соцсети поделился с подписчиками небольшим роликом с торжественного мероприятия, устроенного в честь дня рождения маленького Александра. Он спел для крестника один из самых известных хитов своего репертуара, а Гном Гномыч, судя по довольному выражению лица, с удовольствием танцевал рядом с ним на сцене.В подписи к посту Билан в очередной раз поздравил Александра с именинами, написав много приятных слов в его адрес, отметив его таланты и целеустремлённость. И написал, что крестник всегда может рассчитывать на его поддержку, так как «дядя Дима всегда рядом». Многие фолловеры присоединились к поздравлениям и тоже написали огромное количество тёплых слов в адрес маленького именинника.