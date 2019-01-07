Ксения Бородина вновь прилюдно унизила Юлию Ефременкову

«Ксюша, это вообще-то моя майка, но если ты хочешь думать так, то хорошо», - ответила Юля.

«Это закос под Собчак?! Мало видимо Бородиной от неё попадало... Мерзко», «Бородина, спустись со своего "олимпа", звязда прям», «Бородиной корону давно надо поправить, тоже мне звезда! На свою жизнь бы оглянулась! Иногда такая мерзкая бывает!», «Что-то Бородина стала такой высокомерной, что в передачи, что в комментах своим подписчикам ,раньше так нравилась, а сейчас что-то поменялась сильно», - писали они.

Ксения Бородина на дух не переносит успешную Ольгу Бузову и всячески избегает общих эфиров с ней. Даже в новом шоу «Бородина против Бузовой» они чаще всего снимаются по отдельности. Не все хорошо у Влада Кадони и Андрея Черкасова, которые очень заинтересованы в высокой зарплате, поэтому постоянно ссорятся из-за эфиров, пытаясь поровну поделить их.А вот к Юлии Ефременковой, которую повысили до должности ведущей только в этом году, несерьезно относятся практически все, а в особенности Ксения. Летом уже всплывало видео со съемок одного из ток-шоу в городских квартирах, где теледива кричала на новоиспеченную коллегу, заявляя, что либо она будет ее слушать и подчиняться, либо отправится домой.Судя по всему, тот конфликт удалось уладить, так как Ефременкова до сих пор является ведущей и практически все время находится на Острове любви, куда более опытные и авторитетные наставники отказываются лететь в силу своего перегруженного графика. Однако и в тропиках девушке периодически достается от Бородиной.Несколько дней назад, к примеру, Ксения решила подшутить над ней, когда Алексей Купин заметил, что на Юле надета футболка с принтом, очень похожим на тот, что был на свитшоте у бессменной ведущей. Та не нашла ничего лучше, чем сказать, что у ведущих очень маленькие зарплаты, поэтому они не в состоянии покупать себе много вещей, а потому донашивают их друг за другом.Бородина сообщила, что сначала футболку с принтом оленя носила она, потом Ольга Бузова, а теперь и Ефременковой захотелось быть модной.Теледива явно не ожидала такого отпора, а потому просто обвинила коллегу в отсутствии чувства юмора и сразу переключила тему, дабы не развивать назревающий конфликт.Стоит отметить, что зрители реалити-шоу тоже не оценили шутку Ксении, о чем сообщили в своих комментариях в Сети.