Джастин Хартли помог супруге справиться с неудобным шлейфом на премии «Золотой глобус»

Перед тем, как сделать совместные фото, Стаус никак не могла поправить шлейф, и после нескольких неудачных попыток муж с удовольствием помог ей, вызвав восторг у поклонников. Несмотря на то, что Хартли не номинировали ни на одну из премий, фанаты заочно выдали ему титул самого галантного супруга.Напомним, что пара в браке уже почти 2 года и всё ещё считается одной из самых крепких в Голливуде. Поклонники отмечают, что супруги очень тепло относятся друг к другу.