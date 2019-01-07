Джастин Хартли помог супруге справиться с неудобным шлейфом на премии «Золотой глобус»
Звезда Голливуда Джастин Хартли посетил ежегодную премию «Золотой глобус» в компании супруги Кришелл Стаус. Актёр решил выбрать для мероприятия элегантный смокинг белого цвета, а его возлюбленная предстала перед гостями церемонии в розовом платье и длинном шелковом шлейфе.
Перед тем, как сделать совместные фото, Стаус никак не могла поправить шлейф, и после нескольких неудачных попыток муж с удовольствием помог ей, вызвав восторг у поклонников. Несмотря на то, что Хартли не номинировали ни на одну из премий, фанаты заочно выдали ему титул самого галантного супруга.
Напомним, что пара в браке уже почти 2 года и всё ещё считается одной из самых крепких в Голливуде. Поклонники отмечают, что супруги очень тепло относятся друг к другу.
Перед тем, как сделать совместные фото, Стаус никак не могла поправить шлейф, и после нескольких неудачных попыток муж с удовольствием помог ей, вызвав восторг у поклонников. Несмотря на то, что Хартли не номинировали ни на одну из премий, фанаты заочно выдали ему титул самого галантного супруга.
Напомним, что пара в браке уже почти 2 года и всё ещё считается одной из самых крепких в Голливуде. Поклонники отмечают, что супруги очень тепло относятся друг к другу.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:44