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Регина Тодоренко поздравила фанатов с Рождеством

Певица и телеведущая Регина Тодоренко поздравила фанатов с Рождеством Христовым, пожелав им больше путешествовать по миру. Соответствующий пост появился на странице звезды в социальной сети Instagram.
Регина Тодоренко поздравила фанатов с Рождеством

Селебрити России не перестают поздравлять со всеми зимними праздниками своих подписчиков в Сети. Вот и теледива Регина Тодоренко, которая совсем недавно впервые стала мамой, с помощью микроблога в Instagram передала поздравления своим фолловерам. Певица разместила архивную фотографию, сделанную на острове Санторини, где она изображена в ярко-оранжевом платье с длинным шлейфом на шестом месяце беременности.

Подписывая фотоснимок, знаменитость поздравила фанатов с Рождеством, пожелав им любви, благополучия, счастья и путешествий.
Поклонники выразили слова благодарности кумиру за теплые слова, поздравили звезду в ответ, а также высказали восхищение по поводу ее замечательного наряда и внешнего вида во время беременности.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:32

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