Регина Тодоренко поздравила фанатов с Рождеством

Селебрити России не перестают поздравлять со всеми зимними праздниками своих подписчиков в Сети. Вот и теледива Регина Тодоренко, которая совсем недавно впервые стала мамой, с помощью микроблога в Instagram передала поздравления своим фолловерам. Певица разместила архивную фотографию, сделанную на острове Санторини, где она изображена в ярко-оранжевом платье с длинным шлейфом на шестом месяце беременности.Подписывая фотоснимок, знаменитость поздравила фанатов с Рождеством, пожелав им любви, благополучия, счастья и путешествий.Поклонники выразили слова благодарности кумиру за теплые слова, поздравили звезду в ответ, а также высказали восхищение по поводу ее замечательного наряда и внешнего вида во время беременности.