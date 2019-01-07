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Минобороны РФ: В 2018 году в космосе зафиксировали 700 новых объектов

В 2018 году специалистами ГЦ РКО было зафиксировано в космосе более 700 новых объектов. Информацией поделились сотрудники Минобороны РФ.
Минобороны РФ: В 2018 году в космосе зафиксировали 700 новых объектов

Кроме того, космическими войсками РФ был осуществлён контроль над выводом на орбиты свыше 400 летательных аппаратов. Эксперты особо тщательно отслеживали состав и состояние зарубежных спутниковых группировок, а также вели работу по предупреждению достижения российскими и иностранными космическими объектами опасной дистанции.

В федеральном ведомстве отметили, что благодаря специальным приборам был проконтролирован вывод с орбиты 300 аппаратов.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:07

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