Минобороны РФ: В 2018 году в космосе зафиксировали 700 новых объектов
В 2018 году специалистами ГЦ РКО было зафиксировано в космосе более 700 новых объектов. Информацией поделились сотрудники Минобороны РФ.
Кроме того, космическими войсками РФ был осуществлён контроль над выводом на орбиты свыше 400 летательных аппаратов. Эксперты особо тщательно отслеживали состав и состояние зарубежных спутниковых группировок, а также вели работу по предупреждению достижения российскими и иностранными космическими объектами опасной дистанции.
В федеральном ведомстве отметили, что благодаря специальным приборам был проконтролирован вывод с орбиты 300 аппаратов.
Кроме того, космическими войсками РФ был осуществлён контроль над выводом на орбиты свыше 400 летательных аппаратов. Эксперты особо тщательно отслеживали состав и состояние зарубежных спутниковых группировок, а также вели работу по предупреждению достижения российскими и иностранными космическими объектами опасной дистанции.
В федеральном ведомстве отметили, что благодаря специальным приборам был проконтролирован вывод с орбиты 300 аппаратов.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:07