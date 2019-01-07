Минобороны РФ: В 2018 году в космосе зафиксировали 700 новых объектов





Кроме того, космическими войсками РФ был осуществлён контроль над выводом на орбиты свыше 400 летательных аппаратов. Эксперты особо тщательно отслеживали состав и состояние зарубежных спутниковых группировок, а также вели работу по предупреждению достижения российскими и иностранными космическими объектами опасной дистанции.В федеральном ведомстве отметили, что благодаря специальным приборам был проконтролирован вывод с орбиты 300 аппаратов.