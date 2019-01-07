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Targus рассказала о выпуске рюкзака с беспроводной зарядкой

Американская компания по производству аксессуаров Targus рассказала потребителям о выпуске рюкзака с беспроводной зарядкой. Новинка получит название Mobile VIP+ Backpack.
Targus рассказала о выпуске рюкзака с беспроводной зарядкой

Новая разработка от Targus – это вместительная и прочная сумка, которая имеет большое количество набивки. Главной отличием Mobile VIP+ Backpack от предыдущих моделей является карман, с помощью которого возможно производить беспроводную зарядку гаджетов. Данная операция возможна за счет того, что в отделении рюкзака спрятана док-станция, у которой есть поддержка стандарта Qi. Стационарная конструкция соединяется со встроенной батареей USB-кабелем. На данный момент еще не известно - аккумулятор какого объема можно будет подключать к станции. Сумка также имеет специальное отделение с RFID-защитой. Она способна блокировать управление банковскими картами, которое производится на расстоянии.

Известно, что на потребительский рынок изделие компании Targus рюкзак Targus Mobile ViP + Backpack поступит в средине весны этого года. Стоимость новинки будет равна 199 долларам США.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:00

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