Targus рассказала о выпуске рюкзака с беспроводной зарядкой





Новая разработка от Targus – это вместительная и прочная сумка, которая имеет большое количество набивки. Главной отличием Mobile VIP+ Backpack от предыдущих моделей является карман, с помощью которого возможно производить беспроводную зарядку гаджетов. Данная операция возможна за счет того, что в отделении рюкзака спрятана док-станция, у которой есть поддержка стандарта Qi. Стационарная конструкция соединяется со встроенной батареей USB-кабелем. На данный момент еще не известно - аккумулятор какого объема можно будет подключать к станции. Сумка также имеет специальное отделение с RFID-защитой. Она способна блокировать управление банковскими картами, которое производится на расстоянии.Известно, что на потребительский рынок изделие компании Targus рюкзак Targus Mobile ViP + Backpack поступит в средине весны этого года. Стоимость новинки будет равна 199 долларам США.