Иван Ургант поинтересовался в Instagram состоянием фигуры фанатов после новогодних застолий





По крайней мере, лишние килограммы не замечены на фотоснимке Ивана Урганта, сделанном им в лифте, и обнародованном в Instagram.– задал провокационный вопрос своим фанатам шоумен. На кадре телеведущий запечатлён в той же одежде, которую он надевал для съёмок новогодних телепередач.В комментариях одни Instagram-пользователи отметили: остаться в форме им помогло то, что большую часть праздничного времени они провели на прогулках, а потому не поправились. Другие пожаловались на неумение сопротивляться кулинарным соблазнам, а потому в последующие недели они намерены усиленно тренироваться в спортзалах.