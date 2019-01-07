Иван Ургант поинтересовался в Instagram состоянием фигуры фанатов после новогодних застолий
Шоумен Иван Ургант поинтересовался на своей Instagram-странице состоянием фигуры своих фанатов после новогодних застолий. При этом на теле самого телеведущего обилие праздничных блюд, по всей видимости, не оставило следов.
По крайней мере, лишние килограммы не замечены на фотоснимке Ивана Урганта, сделанном им в лифте, и обнародованном в Instagram. «Друзья, а вам удалось уместиться в свои костюмы после недели застолий?» – задал провокационный вопрос своим фанатам шоумен. На кадре телеведущий запечатлён в той же одежде, которую он надевал для съёмок новогодних телепередач.
В комментариях одни Instagram-пользователи отметили: остаться в форме им помогло то, что большую часть праздничного времени они провели на прогулках, а потому не поправились. Другие пожаловались на неумение сопротивляться кулинарным соблазнам, а потому в последующие недели они намерены усиленно тренироваться в спортзалах.
По крайней мере, лишние килограммы не замечены на фотоснимке Ивана Урганта, сделанном им в лифте, и обнародованном в Instagram. «Друзья, а вам удалось уместиться в свои костюмы после недели застолий?» – задал провокационный вопрос своим фанатам шоумен. На кадре телеведущий запечатлён в той же одежде, которую он надевал для съёмок новогодних телепередач.
В комментариях одни Instagram-пользователи отметили: остаться в форме им помогло то, что большую часть праздничного времени они провели на прогулках, а потому не поправились. Другие пожаловались на неумение сопротивляться кулинарным соблазнам, а потому в последующие недели они намерены усиленно тренироваться в спортзалах.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:49