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Иван Ургант поинтересовался в Instagram состоянием фигуры фанатов после новогодних застолий

Шоумен Иван Ургант поинтересовался на своей Instagram-странице состоянием фигуры своих фанатов после новогодних застолий. При этом на теле самого телеведущего обилие праздничных блюд, по всей видимости, не оставило следов.
Иван Ургант поинтересовался в Instagram состоянием фигуры фанатов после новогодних застолий

По крайней мере, лишние килограммы не замечены на фотоснимке Ивана Урганта, сделанном им в лифте, и обнародованном в Instagram. «Друзья, а вам удалось уместиться в свои костюмы после недели застолий?» – задал провокационный вопрос своим фанатам шоумен. На кадре телеведущий запечатлён в той же одежде, которую он надевал для съёмок новогодних телепередач.
Иван Ургант поинтересовался в Instagram состоянием фигуры фанатов после новогодних застолий

В комментариях одни Instagram-пользователи отметили: остаться в форме им помогло то, что большую часть праздничного времени они провели на прогулках, а потому не поправились. Другие пожаловались на неумение сопротивляться кулинарным соблазнам, а потому в последующие недели они намерены усиленно тренироваться в спортзалах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:49

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