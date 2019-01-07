Первая версия Android 10 Q выйдет весной нынешнего года





Как стало известно пользователям Сети, разработчики из Google в данный период проводят ряд различных проверок новой программы. На просторах Интернета еще в конце 2018 года появилась информация, что над десятой версией оперативной системы для мобильных телефонов проводятся необходимые тестирования. Эксперты утверждаю, что в рамках прошлогодней конференции компания производитель представила «сырую» версию Android Q, которая уже на тот момент имела возможность поддерживать функцию Multi-resume. Она создана для работы в режиме Split-screen, позволяющий юзеру находится одновременно в нескольких приложениях.Осведомленный источник рассказал о том, что новинка будет иметь глобальный ночной режим под названием Dark Mode. Он позволит включать энергосбережение батареи, что приведет к увеличению рабочих часов гаджета без подзарядки.