Валерия и Иосиф Пригожин поздравили фанатов с Рождеством из бассейна в горах
Валерия и Иосиф Пригожин разместили в Instagram видеозапись, где они плавают в бассейне в горах. Таким оригинальным способом звёздные супруги встретили Рождество и поздравили с праздником фанатов.
Валерия и Иосиф Пригожин сейчас отдыхают в Швейцарии. В записанном ими видеообращении певица и музпродюсер поздравили Instagram-аудиторию с Рождеством и пожелали им всяческих благ, отметив при этом, что температура воздуха в нижней части гор, где они отдыхают, достигает трёх градусов ниже нуля.
Комментаторы также поздравили звёздную чету с праздником и похвалили за пропаганду активного образа жизни. Оригинальный видеоролик фолловеры просмотрели уже свыше 18 000 раз.
Валерия и Иосиф Пригожин сейчас отдыхают в Швейцарии. В записанном ими видеообращении певица и музпродюсер поздравили Instagram-аудиторию с Рождеством и пожелали им всяческих благ, отметив при этом, что температура воздуха в нижней части гор, где они отдыхают, достигает трёх градусов ниже нуля.
Комментаторы также поздравили звёздную чету с праздником и похвалили за пропаганду активного образа жизни. Оригинальный видеоролик фолловеры просмотрели уже свыше 18 000 раз.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:31