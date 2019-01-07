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Валерия и Иосиф Пригожин поздравили фанатов с Рождеством из бассейна в горах

Валерия и Иосиф Пригожин разместили в Instagram видеозапись, где они плавают в бассейне в горах. Таким оригинальным способом звёздные супруги встретили Рождество и поздравили с праздником фанатов.
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили фанатов с Рождеством из бассейна в горах

Валерия и Иосиф Пригожин сейчас отдыхают в Швейцарии. В записанном ими видеообращении певица и музпродюсер поздравили Instagram-аудиторию с Рождеством и пожелали им всяческих благ, отметив при этом, что температура воздуха в нижней части гор, где они отдыхают, достигает трёх градусов ниже нуля.

Комментаторы также поздравили звёздную чету с праздником и похвалили за пропаганду активного образа жизни. Оригинальный видеоролик фолловеры просмотрели уже свыше 18 000 раз.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:31

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