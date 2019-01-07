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Учёные: Витамин B6 является лучшей добавкой, обеспечивающей правильную работу человеческого мозга

Британские ученые после проведения некоторых исследований рассказали, что витамин B6 является лучшей добавкой, обеспечивающей правильную работу человеческого мозга. Специалисты рекомендуют питаться продуктами, содержащими достаточное количество этого микроэлемента.

Учёные: Витамин B6 является лучшей добавкой, обеспечивающей правильную работу человеческого мозга


Учёные отмечают, что очень важным является правильный рацион, который включает продукты, насыщенные витамином B6. Специалисты заявили, что пиридоксин положительным образом влияет на работу мозга. Он способен поддерживать здоровое состояние нейронов. Структурными единицами центрального отдела нервной системы принимаются и обрабатываются поступающие сигналы. Возникающие сбои ведут к развитию разных недугов, включая болезнь Альцгеймера. Витамин B6 также играет важную роль для здоровья других органов.

По словам медицинских специалистов, витамин B6 улучшает здоровье кожи, иммунитет, размножение клеток, регуляцию гормонов. Научные деятели советуют в рацион питания добавлять картофель, морепродукты, а также нежирные мясные продукты. Нужно отдавать предпочтение рыбе (скумбрии либо форели).



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15

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