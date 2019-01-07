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Составлен ТОП-5 популярных у жителей Подмосковья способов гаданий на Святки

Сотрудники Музея Москвы составили ТОП-5 самых популярных у жителей Подмосковья способов гаданий на Святки. Суеверных граждан интересовали, помимо прочего, предсказания на счёт их здоровья, материального благополучия и, конечно же, замужества (если речь идёт о девушках ).
Составлен ТОП-5 популярных у жителей Подмосковья способов гаданий на Святки

Чаще всего жители региона использовали для гадания карточный метод, рассказали исследователи. И хотя ответы, полученные таким образом на насущные вопросы, зачастую неточны и двусмысленны, этот способ ввиду лёгкости применения остаётся пока самым популярным у москвичей.

На втором месте в ТОП-5 – ворожба на кофейной гуще. В данном случае расшифровка увиденных символов зависит от самого толкователя.

Далее в рейтинге – гадание с помощью зеркал и свечей. В них девушки пытаются рассмотреть лица своих суженых, при этом «увидеть» их можно порой только через достаточно продолжительное время.

Четвёртый метод – бросание туфли за ворота и по его носку определение того, выйдет девушка в нынешнем году замуж или нет. Современное отражение этого древнего обычая – кидание невестой гостям на свадьбе букета.

На пятом месте – гадание по книге, чаще всего – по Библии. Если вдруг не устроит «предсказание», всегда можно открыть иную страницу.



 
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Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:00

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