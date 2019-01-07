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Смарт-телевизоры Samsung получат поддержку Air Play и Apple iTunes

Компания Samsung начнет выпускать смарт-телевизоры с поддержкой программ Apple iTunes и Air Play. Информацией с потребительской аудиторией поделились представители зарубежных СМИ.
Смарт-телевизоры Samsung получат поддержку Air Play и Apple iTunes

Компания из Южной Кореи обещает начать выпуск гаджетов, которые будут иметь расширенные возможности. Уже существующие модели с помощью обновления программного обеспечения получат сверхкомплектные функции. Производители новинки от Samsung говорят о том, что их устройство, которое будет оснащено поддержкой Air Play 2 и Apple iTunes, выйдет на потребительский рынок уже в первой половине этого года. После приобретения гаджета владелец сможет выбирать необходимую для просмотра кинокартину среди сотни тысяч предложенных.

Для улучшения работы уже приобретенных старых моделей их необходимо обновить с помощью специальной прошивки. В таком случае они получат новые функции. «Умные» телевизоры от южнокорейского разработчика смогут получить поддержку Apple iTunes в 100, а Air Play 2 в 190 странах мира. Предлагаемые новые функции Smart-TV подарят своим владельцам возможность и право рассматривать фото, видео и документы на мониторах девайсов для осуществления приема телевизионных передач.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:55

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