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Лариса Гузеева с дочерью провела праздники в Венеции

На своей странице в социальной сети Instagram Лариса Гузеева сообщила, что провела праздники вместе с дочерью в Венеции. Подписчики пришли в восторг от публикации телеведущей.

Лариса Гузеева с дочерью провела праздники в Венеции

Лариса Гузеева активно пользуется социальными сетями. Телеведущая рассказывает своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. Накануне знаменитость сделала новую публикацию. На фото Лариса Гузеева и ее наследница стоят на площади в Венеции и целуют друг друга. В комментарии к снимку звезда написала, что совершено не важно где ты находишься, а важно с кем ты. Также она отметила, что нужно любить и прощать, тогда придет счастье и радость.

Лариса Гузеева с дочерью провела праздники в Венеции

Подписчики знаменитости отреагировали сразу. Они начали писать: "ОБОЖАЮ. ВСЕХ БЛАГ, ЭТИМ ДЕВОЧКАМ", "Лариса, Вы замечательная, я вас обожаю!!!", "Дорогая Лариса, с Рождеством Христовым!", "Лариса- вы прекрасны", "Фото просто супер", "Лорочка прекрасную дочь вырастили!". Всего за сутки пост телеведущей собрал более 56 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:47

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