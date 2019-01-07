Лариса Гузеева с дочерью провела праздники в Венеции





Лариса Гузеева активно пользуется социальными сетями. Телеведущая рассказывает своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. Накануне знаменитость сделала новую публикацию. На фото Лариса Гузеева и ее наследница стоят на площади в Венеции и целуют друг друга. В комментарии к снимку звезда написала, что совершено не важно где ты находишься, а важно с кем ты. Также она отметила, что нужно любить и прощать, тогда придет счастье и радость.Подписчики знаменитости отреагировали сразу. Они начали писать: "ОБОЖАЮ. ВСЕХ БЛАГ, ЭТИМ ДЕВОЧКАМ", "Лариса, Вы замечательная, я вас обожаю!!!", "Дорогая Лариса, с Рождеством Христовым!", "Лариса- вы прекрасны", "Фото просто супер", "Лорочка прекрасную дочь вырастили!". Всего за сутки пост телеведущей собрал более 56 тысяч лайков.