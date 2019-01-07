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Блогер в Сети рассказал об особенностях подержанного Volkswagen Tiguan первой генерации

Блогер в Сети рассказал об особенностях подержанного Volkswagen Tiguan первого поколения. Он приобрёл авто в 2013 году за 1,1 млн. руб.

Блогер в Сети рассказал об особенностях подержанного Volkswagen Tiguan первой генерации


Пробег подержанного немецкого кроссовера составляет 132 тыс. км. Эксперт отмечает, что Volkswagen Tiguan подвергался покраске. У авто заменили заднюю дверь из-за неосторожного обращения. В подкапотном пространстве транспорта находится двухлитровая дизельная силовая установка, которая функционирует вместе с автоматической КП. По словам автовладельца, с мотором не возникало каких-либо проблем. Автолюбитель раньше менял масло раз в 15 тыс. километров. Теперь он меняет его раз в 10 тыс. км. В авто были заменены передние амортизаторы, а также втулки стабилизаторов. При езде этого автомобиля до 40 км/час наблюдается стук по левую сторону передней части. В салоне Tiguan блогер отмечает атмосферу уюта. Кроссовер оснащается аудиосистемой, климат-контролем, круиз-контролем. В случае езды по неровностям со скоростью 30 км/час, в салоне машины слышится гул, который напоминает стук бильярдных шаров. Он появляется по причине неполадок в шаровой опоре. Между тем немецкий кроссовер имеет хорошую управляемость.

Среди минусов блогер отметил сажевый фильтр, который забивается в случае эксплуатации авто в городе. Также он недоволен чувствительностью дизельной версии к топливу, сайлентблоками передних рычагов, опорными подшипниками передних амортизаторов, которые выходят из строя, подвесным подшипником карданного вала, ремнём привода вспомогательных агрегатов. По мнению специалиста, Volkswagen Tiguan является достойным и надежным авто для повседневного использования.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:32

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