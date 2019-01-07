Продюсер «Ведьмака» Томек Багиньски не сомневается в успехе сериала с Генри Кавиллом в главной роли





Томек Багиньски рассказала, что некоторые фанаты «Ведьмака» были недовольны актерским составом сериала. Поклонникам не понравилось, что роль чародейки будет исполнять Ане Чалотре, а Геральта сыграет Генри Кавилл. Но сам продюсер уверен, что это свидетельствует в том, что все идет как надо. Работники студии весьма ответственно отнеслись к выбору актеров, и в сериале все будут на своем месте.Напомним, что 1 сезон телесериала будет состоять из 8 эпизодов. Несмотря на негативные отзывы студия собирается снимать 2 сезон. Томек Багиньски уверен, что зрители оценят выбор актеров и полюбят Генри Кавилла в образ охотника на монстров по имени Геральт.