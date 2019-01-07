Продюсер «Ведьмака» Томек Багиньски не сомневается в успехе сериала с Генри Кавиллом в главной роли
В недавнем интервью продюсер «Ведьмака» Томек Багиньски сообщил, что не сомневается в успехе сериала. Он уверен, что зрители полюбят актера Генри Кавилла в образе главного героя по имени Геральт, который охотится на монстров.
Томек Багиньски рассказала, что некоторые фанаты «Ведьмака» были недовольны актерским составом сериала. Поклонникам не понравилось, что роль чародейки будет исполнять Ане Чалотре, а Геральта сыграет Генри Кавилл. Но сам продюсер уверен, что это свидетельствует в том, что все идет как надо. Работники студии весьма ответственно отнеслись к выбору актеров, и в сериале все будут на своем месте.
Напомним, что 1 сезон телесериала будет состоять из 8 эпизодов. Несмотря на негативные отзывы студия собирается снимать 2 сезон. Томек Багиньски уверен, что зрители оценят выбор актеров и полюбят Генри Кавилла в образ охотника на монстров по имени Геральт.
Томек Багиньски рассказала, что некоторые фанаты «Ведьмака» были недовольны актерским составом сериала. Поклонникам не понравилось, что роль чародейки будет исполнять Ане Чалотре, а Геральта сыграет Генри Кавилл. Но сам продюсер уверен, что это свидетельствует в том, что все идет как надо. Работники студии весьма ответственно отнеслись к выбору актеров, и в сериале все будут на своем месте.
Напомним, что 1 сезон телесериала будет состоять из 8 эпизодов. Несмотря на негативные отзывы студия собирается снимать 2 сезон. Томек Багиньски уверен, что зрители оценят выбор актеров и полюбят Генри Кавилла в образ охотника на монстров по имени Геральт.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:07