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Специалисты анонсировали малоизвестные в России японские автомобили

Специалисты анонсировали японские авто, о которых мало что известно в России. Речь идёт например о хорошем семейном минивэне Toyota Noah.

Специалисты анонсировали малоизвестные в России японские автомобили


В транспортном средстве установлен двухлитровый силовой агрегат, а также автомат. Цена новой Toyota Noah составляет 1,4 млн. руб. Похожее восьмиместное авто выпускает компания Nissan. Речь идёт о версии Nissan Serena. Автомобиль комплектуют двухлитровой гибридной силовой установкой, которая способна генерировать 150 «лошадок».

Очередным компактным минивэном, который практически неизвестен в России, является Suzuki Solio. Авто оснащают 1,2-литровой силовой установкой на 91 лошадиную силу. Транспортное средство расценивается в 900 тыс. руб. Единственным недостатком данных версий является правый руль.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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