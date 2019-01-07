Специалисты анонсировали малоизвестные в России японские автомобили
Специалисты анонсировали японские авто, о которых мало что известно в России. Речь идёт например о хорошем семейном минивэне Toyota Noah.
В транспортном средстве установлен двухлитровый силовой агрегат, а также автомат. Цена новой Toyota Noah составляет 1,4 млн. руб. Похожее восьмиместное авто выпускает компания Nissan. Речь идёт о версии Nissan Serena. Автомобиль комплектуют двухлитровой гибридной силовой установкой, которая способна генерировать 150 «лошадок».
Очередным компактным минивэном, который практически неизвестен в России, является Suzuki Solio. Авто оснащают 1,2-литровой силовой установкой на 91 лошадиную силу. Транспортное средство расценивается в 900 тыс. руб. Единственным недостатком данных версий является правый руль.
В транспортном средстве установлен двухлитровый силовой агрегат, а также автомат. Цена новой Toyota Noah составляет 1,4 млн. руб. Похожее восьмиместное авто выпускает компания Nissan. Речь идёт о версии Nissan Serena. Автомобиль комплектуют двухлитровой гибридной силовой установкой, которая способна генерировать 150 «лошадок».
Очередным компактным минивэном, который практически неизвестен в России, является Suzuki Solio. Авто оснащают 1,2-литровой силовой установкой на 91 лошадиную силу. Транспортное средство расценивается в 900 тыс. руб. Единственным недостатком данных версий является правый руль.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00