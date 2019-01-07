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Дмитрий Медведев порадовал россиян рождественским снимком в Instagram

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев порадовал жителей своей страны рождественским снимком в социальной сети Instagram. Подписчики политического деятеля были рады его новой публикации.

Дмитрий Медведев порадовал россиян рождественским снимком в Instagram

Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой приехал на рождественскую службу в московский православный храм. В церкви премьер-министр Российской Федерации сделал кадр, который позже появился на его странице в Instagram. На фото запечатлена елка и огромная люстра под куполом храма. В комментарии к посту политический деятель поздравил россиян с Рождеством Христовым.

Дмитрий Медведев порадовал россиян рождественским снимком в Instagram

Пользователи Сети отреагировали моментально. Они начали писать: "С Рождеством Христовым!!! Очень красивое фото!", "Очень красиво!!! С Рождеством всех нас!!", "Дмитрий Анатольевич с Рождеством Христовым!", "Успехов вам Дмитрий Анатольевич, надежды, любви и процветания нашей Родине!". Всего за несколько часов публикация Дмитрия Медведева собрала более 46 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:48

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