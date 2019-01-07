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Жители России заплатили 74 миллиона рублей за курение в неположенных местах

За прошедший 2018 год россияне в общей сложности заплатили более 74 миллионов рублей за то, что курили в неположенных местах. Информацию обнародовало ведущее государственное информационное агентство России ТАСС.
Жители России заплатили 74 миллиона рублей за курение в неположенных местах

В течении года правоохранительные органы написали порядка 400 тысяч актов по ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Представители МВД сообщают, что самое большое количество правонарушений по упомянутой статье были совершены в Москве и области, а также в Краснодарском крае.

Напомним, закон обязующий употреблять табак в специально отведенных местах действует на территории РФ уже более пяти лет. Данная норма запрещает курить в различных общественных местах. Например, в кафе и учебных заведениях, а также на вокзалах и рынках. Правонарушение предусматривает штраф в размере от 500 рублей до 3000, в зависимости от места, где нарушался закон. Самое большее денежное взыскание предусмотрено для тех, кого застали за употреблением табачных изделий на территории детских площадок. Сумма их штрафа составит порядка двух с половиной трех тысяч рублей.

На сегодняшний день с пагубной привычкой власти проводят борьбу практически по всему миру. В некоторых странах наказание достаточно жесткое. К примеру, в Ирландии действует самый высокий штраф в Европе, который составляет 3 тысячи евро. Минздрав Российской Федерации отмечает, что среди россиян значительно сократилось количество зависимых от никотина. Ученые также подчеркиваю, что бороться с пагубной привычкой намного проще представителям сильного пола, чем женщинам.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:28

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