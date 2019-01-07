Наталья Подольская стала копией Дженнифер Лопес на концерте с Леонидом Агутиным
На фестивале под название "Russian Music Festival" выступил Леонид Агутин со своей супругой Анжеликой Варум и Владимир Пресняков с Натальей Подольской. Последняя привлекла особое внимание зрителей, поскольку стала копией Дженнифер Лопес.
На фестивале "Russian Music Festival" Владимир Пресняков и Леонид Агутин исполнили свои хиты. Также на сцене выступили Анжелика Варум и Наталья Подольская. Последняя выбрала для выхода на сцену несколько весьма откровенных нарядов. Супруга Владимира Преснякова надела платье белого цвета, усыпанное блестками, с круглыми вырезами по бокам. Вторым нарядом исполнительницы стало платье черного цвета с двумя глубокими разрезами.
Также Наталья Подольская станцевала несколько весьма подвижных танцев. Такие наряды и танцы в исполнении супруги Владимира Преснякова многим напомнили стиль знаменитой исполнительницы Дженнифер Лопес.
На фестивале "Russian Music Festival" Владимир Пресняков и Леонид Агутин исполнили свои хиты. Также на сцене выступили Анжелика Варум и Наталья Подольская. Последняя выбрала для выхода на сцену несколько весьма откровенных нарядов. Супруга Владимира Преснякова надела платье белого цвета, усыпанное блестками, с круглыми вырезами по бокам. Вторым нарядом исполнительницы стало платье черного цвета с двумя глубокими разрезами.
Также Наталья Подольская станцевала несколько весьма подвижных танцев. Такие наряды и танцы в исполнении супруги Владимира Преснякова многим напомнили стиль знаменитой исполнительницы Дженнифер Лопес.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:02