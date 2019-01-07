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Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии «Золотой глобус»

Впервые за долгое время модель Ирина Шейк поддержала своего возлюбленного Брэдли Купера придя с ним на премию «Золотой глобус». Там актер представил свою картину под названием «Звезда родилась».

Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии «Золотой глобус»

Брэдли Купера решил попробовать себя в роли режиссера, и первой его картиной стала драма под названием «Звезда родилась». В главной роли снялся сам актер и певица Леди Гага. В фильме знаменитости сыграли влюбленную пару, что и стало причиной для многочисленных слухов об их романе. Также последние несколько месяцев Леди Гага и Брэдли Купер часто появлялись вместе, что еще больше "подогревало" слухи об их отношениях. Возлюбленная актера Ирина Шейк никак не комментировала происходящие, и поклонники пары уже решили, что знаменитости скоро расстанутся.

Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии «Золотой глобус»

Но накануне состоялось награждение премии «Золотой глобус», где Брэдли Купер и Ирина Шейк появились вместе. Модель надела платье золотого цвета, а актер белый костюм. Звездная пара выглядела счастливой, развеяв все слухи по поводу своего расставания.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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