Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии «Золотой глобус»





Брэдли Купера решил попробовать себя в роли режиссера, и первой его картиной стала драма под названием «Звезда родилась». В главной роли снялся сам актер и певица Леди Гага. В фильме знаменитости сыграли влюбленную пару, что и стало причиной для многочисленных слухов об их романе. Также последние несколько месяцев Леди Гага и Брэдли Купер часто появлялись вместе, что еще больше "подогревало" слухи об их отношениях. Возлюбленная актера Ирина Шейк никак не комментировала происходящие, и поклонники пары уже решили, что знаменитости скоро расстанутся.Но накануне состоялось награждение премии «Золотой глобус», где Брэдли Купер и Ирина Шейк появились вместе. Модель надела платье золотого цвета, а актер белый костюм. Звездная пара выглядела счастливой, развеяв все слухи по поводу своего расставания.