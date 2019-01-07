Ученые: Кожа человека может предупредить о симптомах семи серьезных болезней





Так, утолщение кожи вокруг подмышек и шеи, ее потемнение, истончение покрова на тыльной стороне кистей рук, сопровождающееся повышенной ломкостью ногтей, а также множество прыщей, угрей и воспалений, могут указывать на развитие целого ряда заболевание. Специалисты отмечают, что такая клиническая картина наблюдается при сахарном диабете, ревматоидном артрите и болезнях щитовидной железы.Заболевания кишечника, целиакия (генетическое нарушение функций тонкого кишечника), надпочечниковая недостаточность и гепатит C проявляются в зудящем скоплении пузырьков на локтях, коленях, коже головы и ягодицах. При этом на ранней стадии заболевания никаких проблем с самим кишечным трактом не испытывается. Кроме того, на поверхности кожи появляются узелки, высыпания и плоский красный лишай, странные растяжки, а сам покров становится темного оттенка. Любой из этих симптомов может указывать на развитие серьезного заболевания, требующего немедленного лечения.