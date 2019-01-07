Ольга Бузова вместо еды на кухне готовит алкогольный глинтвейн

Звезда в последние дни довольно часто жалуется на бессонницу, отсутствие отдыха и отсутствие аппетита. В перерывах между многочисленными репетициями и съемками знаменитость забывает нормально поесть, а вспоминает про свой пустой желудок лишь когда добирается до дома, где в её холодильнике повесилась очередная мышь.Что такое плита Бузова даже не знает, ибо кушает она в ресторанах или довольствуется привезенной едой из общепита. Накануне девушка пожаловалась в Instagram, что проголодалась и желает супчика, а накормила её позже сестра.К Рождеству же Оля смогла приготовить лишь глинтвейн, что и показала в Stories. Многие удивились, когда в первый раз увидели Бузову около плиты. И вот этой алкогольной кулинарией знаменитость и возмутила хейтеров, ведь вместо того, чтобы сделать что-нибудь к праздничному столу, поющая ведущая "сварила спиртное блюдо".Также фолловеры подчеркнули, что на праздничном столе, кроме глинтвейна и мандаринов у девушки больше нет ничего. Многие удивились настоящему одиночеству звезды.