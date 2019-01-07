АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Ольга Бузова вместо еды на кухне готовит алкогольный глинтвейн

Хоть популярная ведущая и уже известная певица Ольга Бузова не умеет приготовить себе мало-мальский обед, но алкогольные рецепты девушка знает в совершенстве.

Звезда в последние дни довольно часто жалуется на бессонницу, отсутствие отдыха и отсутствие аппетита. В перерывах между многочисленными репетициями и съемками знаменитость забывает нормально поесть, а вспоминает про свой пустой желудок лишь когда добирается до дома, где в её холодильнике повесилась очередная мышь.

Ольга Бузова вместо еды на кухне готовит алкогольный глинтвейн

Что такое плита Бузова даже не знает, ибо кушает она в ресторанах или довольствуется привезенной едой из общепита. Накануне девушка пожаловалась в Instagram, что проголодалась и желает супчика, а накормила её позже сестра.

К Рождеству же Оля смогла приготовить лишь глинтвейн, что и показала в Stories. Многие удивились, когда в первый раз увидели Бузову около плиты. И вот этой алкогольной кулинарией знаменитость и возмутила хейтеров, ведь вместо того, чтобы сделать что-нибудь к праздничному столу, поющая ведущая "сварила спиртное блюдо".

Также фолловеры подчеркнули, что на праздничном столе, кроме глинтвейна и мандаринов у девушки больше нет ничего. Многие удивились настоящему одиночеству звезды.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил два новых
Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис отправилась
Александр Васильев рассказал о праздновании
Ольга Бузова вместо еды на кухне готовит
Эксперты составили рейтинг любимых авто Джереми
Ученые: Плохое настроение может сигнализировать о
Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Людмила
Благодаря пажитнику диабетики смогут
Анастасия Тарасова показала в Instagram, как
Нюша показала в Instagram веселое фото с дочерью
Lamborghini собирается заняться повторным
Историки рассказали о появлении традиции
В Сети появились первые кадры восьмого сезона
Игорь Верник оправдался за нарушение правил
В России начнутся продажи обновленной версии
Жертвы Холокоста имеют высокий уровень
Эксперты анонсировали рейтинг самых дешевых
Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию
Патриарх Кирилл поздравит космонавтов МКС с
Очередной шпагат Анастасии Волочковой вызвал
Ученые: Из-за инсульта люди имеют проблемы с
Никита Малинин рассказал, что песня «Котенок»
Компания Razer провела анонс первого игрового
Команда Полины Гагариной устроила ей несколько
Самые необычные рождественские традиции в разных
Ученые: Медицинское оборудование представляет
Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем
В Сирии открыли места библейской истории для
На поверхности Меркурия уфолог нашел инопланетную
Просмотреть все новости