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Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил два новых оттенка

Смартфон версии Xiaomi Pocophone F1 получил две цветовые вариации: Matte Yellow, а также Matrix Black. Новые версии войдут в линейку, которая дебютировала прошлой осенью.

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил два новых оттенка


Модификация Pocophone F1 среди покупателей имеет большой спрос. Вследствие этого производители приняли решение дополнить версии Armoured Edition, Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red двумя новыми расцветками. Создателями рекавери TWRP сообщается, что Pocophone F1 вошло в число устройств, которые имеют официальную поддержку.

Pocophone F1 получил топовый чипсет Snapdragon 845, зарядное устройство Quick Charge 3.0, аккумуляторную батарею на 4000 мАч (поддержка зарядки на 18 ватт), фронтальную камеру на 20 Мп, сдвоенную основную камеру Sony IMX363 на 12 Мп и вспомогательный модуль на 5 Мп с диафрагмой F/1.9, дисплей на 6,18 дюймов (разрешение 2246х1080 рх), ПЗУ на 64/128/256 ГБ, ОЗУ на 6/8 ГБ, систему охлаждения на основе специальных тепловых трубок.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:31

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