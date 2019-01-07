АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Звёзды-трудоголики»: Знаменитости, работавшие в новогоднюю ночь
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис отправилась в путешествие с возлюбленным

Наследница королевы Елизаветы II и старшая дочь герцога йоркского Эндрю Беатрис отправилась в романтическое путешествие со своим возлюбленным Эдоардо Мапелли Моцци. Пара решила провести совместный отдых в Кении.
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис отправилась в путешествие с возлюбленным

Беатриса Йоркская и Эдоардо Мапелли Моцци посетили остров Ламу, который расположен в Кении и является самым отдаленным местом Африки. Прогуливавшуюся по местному пляжу пару, которая держалась за руки и вела милую беседу, поймали в свои фотообъективы местные папарацци.
Фотоснимки влюбленных моментально попали в микроблог Instagram посвященный наследнице короны. По сообщению некоторых источников, миллионер Эдоардо Мапелли Моцци в свои 35 лет уже успел развестись. От первой супруги он имеет двухлетнего сына Кристофера Вульфа.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 получил два новых
Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на премии
Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис отправилась
Александр Васильев рассказал о праздновании
Ольга Бузова вместо еды на кухне готовит
Эксперты составили рейтинг любимых авто Джереми
Ученые: Плохое настроение может сигнализировать о
Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Людмила
Благодаря пажитнику диабетики смогут
Анастасия Тарасова показала в Instagram, как
Нюша показала в Instagram веселое фото с дочерью
Lamborghini собирается заняться повторным
Историки рассказали о появлении традиции
В Сети появились первые кадры восьмого сезона
Игорь Верник оправдался за нарушение правил
В России начнутся продажи обновленной версии
Жертвы Холокоста имеют высокий уровень
Эксперты анонсировали рейтинг самых дешевых
Леди Гага получила «Золотой глобус» за композицию
Патриарх Кирилл поздравит космонавтов МКС с
Очередной шпагат Анастасии Волочковой вызвал
Ученые: Из-за инсульта люди имеют проблемы с
Никита Малинин рассказал, что песня «Котенок»
Компания Razer провела анонс первого игрового
Команда Полины Гагариной устроила ей несколько
Самые необычные рождественские традиции в разных
Ученые: Медицинское оборудование представляет
Ани Лорак "подогрела" слухи о романе с Сергеем
В Сирии открыли места библейской истории для
На поверхности Меркурия уфолог нашел инопланетную
Просмотреть все новости