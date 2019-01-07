Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис отправилась в путешествие с возлюбленным

Беатриса Йоркская и Эдоардо Мапелли Моцци посетили остров Ламу, который расположен в Кении и является самым отдаленным местом Африки. Прогуливавшуюся по местному пляжу пару, которая держалась за руки и вела милую беседу, поймали в свои фотообъективы местные папарацци.Фотоснимки влюбленных моментально попали в микроблог Instagram посвященный наследнице короны. По сообщению некоторых источников, миллионер Эдоардо Мапелли Моцци в свои 35 лет уже успел развестись. От первой супруги он имеет двухлетнего сына Кристофера Вульфа.