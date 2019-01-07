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Александр Васильев рассказал о праздновании Рождества в старой России

Историк моды и российский телеведущий Александр Васильев рассказал о том, как его дядя со своими родителями встречал Рождество в 20 веке. Для старой России Рождество являлось куда более значимым праздником, чем Новый год, а потому подготовка к празднованию велась более тщательно и скрупулезно.
Александр Васильев рассказал о праздновании Рождества в старой России

Так, со слов своего дяди и режиссера Петра Павловича Васильева, Александр Васильев передал, что обычно рождественскую елку в старой России наряжали взрослые. А дети подглядывали за процессом украшения дерева в щели, когда же наступал «назначенный час» их запускали под игру на пианино в комнату, пропитанную ароматами хвои и горящих свечей.

Учитывая, что Рождество являлось важным семейным праздником, в этот день водили хороводы, пели песни, родня танцевала, играла в разнообразные игры и устраивала маскарад. Александр Васильев отметил, что в его коллекции антикварных вещей хранятся черно-белые открытки, на которых запечатлено, как жители старой России отмечали Рождество.



 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:07

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