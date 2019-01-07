Анастасия Тарасова показала в Instagram, как выглядела в 16 лет
Популярные красотки, а особенно модели, довольно редко выкладывают на суд общественности снимки, которые они сделали до начала карьеры.
Так известные личности хотят избежать обвинений в многочисленных хирургических вмешательствах.
Но жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия накануне продемонстрировало своим подписчикам, как она выглядела в юношестве.
«Вице-мисс Россия» стала известной отнюдь не благодаря этому титулу, а из-за романа с экс-супругом Ольги Бузовой. Надо сказать, что молодые люди в браке счастливы и сегодня воспитывают дочку.
Но Настя не забывает о модельном прошлом и выкладывает в Instagram профессиональные фото. Подписчики восхищаются красотой Костенко. Однако многие задаются вопросом — много ли Анастасия провела операций над своей внешностью?
И вот девушка выложила в микроблоге фотографию, где ей всего навсего 16 лет. Многие отметили, что сама Анастасия не сильно изменилась, Однако были такие, кто отметил, что пластические операции налицо.
Так известные личности хотят избежать обвинений в многочисленных хирургических вмешательствах.
Но жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия накануне продемонстрировало своим подписчикам, как она выглядела в юношестве.
«Вице-мисс Россия» стала известной отнюдь не благодаря этому титулу, а из-за романа с экс-супругом Ольги Бузовой. Надо сказать, что молодые люди в браке счастливы и сегодня воспитывают дочку.
Но Настя не забывает о модельном прошлом и выкладывает в Instagram профессиональные фото. Подписчики восхищаются красотой Костенко. Однако многие задаются вопросом — много ли Анастасия провела операций над своей внешностью?
И вот девушка выложила в микроблоге фотографию, где ей всего навсего 16 лет. Многие отметили, что сама Анастасия не сильно изменилась, Однако были такие, кто отметил, что пластические операции налицо.