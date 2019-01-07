Анастасия Тарасова показала в Instagram, как выглядела в 16 лет





Так известные личности хотят избежать обвинений в многочисленных хирургических вмешательствах.Но жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия накануне продемонстрировало своим подписчикам, как она выглядела в юношестве.«Вице-мисс Россия» стала известной отнюдь не благодаря этому титулу, а из-за романа с экс-супругом Ольги Бузовой. Надо сказать, что молодые люди в браке счастливы и сегодня воспитывают дочку.Но Настя не забывает о модельном прошлом и выкладывает в Instagram профессиональные фото. Подписчики восхищаются красотой Костенко. Однако многие задаются вопросом — много ли Анастасия провела операций над своей внешностью?И вот девушка выложила в микроблоге фотографию, где ей всего навсего 16 лет. Многие отметили, что сама Анастасия не сильно изменилась, Однако были такие, кто отметил, что пластические операции налицо.