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Анастасия Тарасова показала в Instagram, как выглядела в 16 лет

Популярные красотки, а особенно модели, довольно редко выкладывают на суд общественности снимки, которые они сделали до начала карьеры.

Так известные личности хотят избежать обвинений в многочисленных хирургических вмешательствах.

Анастасия Тарасова показала в Instagram, как выглядела в 16 лет

Но жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия накануне продемонстрировало своим подписчикам, как она выглядела в юношестве.

«Вице-мисс Россия» стала известной отнюдь не благодаря этому титулу, а из-за романа с экс-супругом Ольги Бузовой. Надо сказать, что молодые люди в браке счастливы и сегодня воспитывают дочку.

Анастасия Тарасова показала в Instagram, как выглядела в 16 лет

Но Настя не забывает о модельном прошлом и выкладывает в Instagram профессиональные фото. Подписчики восхищаются красотой Костенко. Однако многие задаются вопросом — много ли Анастасия провела операций над своей внешностью?

И вот девушка выложила в микроблоге фотографию, где ей всего навсего 16 лет. Многие отметили, что сама Анастасия не сильно изменилась, Однако были такие, кто отметил, что пластические операции налицо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:26

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