Эксперты составили рейтинг любимых авто Джереми Кларксона





Лидером пятёрки ТОП является Ford Cortina Mark II, оснащаемый 1,6-литровым силовым агрегатом на 88 лошадиных сил из 60-х годов. На втором месте оказался Ferrari F355. Кларксон приобрел данный автомобиль, когда работал уже в Top Gear. В кабриолете работает 3,5-литровый мотор на 355 лошадиных сил. Авто было продано на аукционе вследствие открытого верха авто, не сочетающегося с поездками во время дождливой погоды. На третьем месте расположился седан Ford Escort Cosworth, имеющий полный привод, а также двухлитровый турбомотор на 220 л.с. На четвертой позиции находится кабриолет Mercedes-Benz SL55 AMG. В нём установлен силовой агрегат, генерирующий 467 л.с.Пятёрку ТОП любимых автомобилей Джереми Кларксона замыкает версия Aston Martin DB9, являющаяся единственным представителем бренда в коллекции американского ведущего. В спорткаре установлен шестилитровый двигатель на 500 лошадиных сил.