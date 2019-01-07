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Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Людмила Хитяева негативно относится к рождественским гаданиям

Звезда легендарного фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» дала небольшое интервью. Актриса Людмила Хитяева поведала, что отличается от своей героине Солохи и негативно относится к рождественским гаданиям.
Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Людмила Хитяева негативно относится к рождественским гаданиям

В своем интервью Людмила Хитяева рассказала, что считает «Вечера на хуторе близ Диканьки» одной из самых талантливых кинокартин. Также знаменитость поведала, что во время съемок легендарно фильмы на площадке происходили настоящие чудеса. Например, когда ее героиня летала в кинокартине на метле. Для актрисы сюжет стал настоящим чудом. Ведь в те времена это было новинкой.

Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Людмила Хитяева негативно относится к рождественским гаданиям

Людмила Хитяева подчеркнула, что она не верит в гадания, а также не увлекалась этим видом магии даже когда была подростком. Звезда «Вечеров на хуторе близ Диканьки» просто не верит в рождественские предсказания и считает, что это все идет от лукавого. В конце интервью актриса поздравила всех с праздниками и пожелала здоровья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:48

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