Благодаря пажитнику диабетики смогут контролировать уровень сахара в крови
Ученые рекомендуют людям с диабетом второго типа добавлять в пищу перетертые семена пажитника (шамбалы). По словам диетологов, это растение обладает свойством снижения уровня глюкозы в крови, благодаря чему диабетики смогут контролировать состояние своего здоровья.
Пажитник является ароматным растением, пользующимся популярностью не только в китайской народной медицине, но и национальной кухне стран Южной и Центральной Азии. Семена пажитника насыщены растворимой клетчаткой, замедляющей процессы пищеварения и усвоения углеводов, благодаря чему происходит снижение уровня глюкозы в крови.
Когда организм перестает вырабатывать инсулин или начинает плохо его абсорбировать - развивается диабет второго типа. При диагностировании такого заболевания людям приходится не только следить за приемом специальных лекарств, но и употреблять в пищу продукты, не содержащие сахар и насыщенные жиры. К категории таких продуктов ученые отнесли семена пажитника. Ежесуточно рекомендуется употреблять 100 грамм перетертых семян.
Пажитник является ароматным растением, пользующимся популярностью не только в китайской народной медицине, но и национальной кухне стран Южной и Центральной Азии. Семена пажитника насыщены растворимой клетчаткой, замедляющей процессы пищеварения и усвоения углеводов, благодаря чему происходит снижение уровня глюкозы в крови.
Когда организм перестает вырабатывать инсулин или начинает плохо его абсорбировать - развивается диабет второго типа. При диагностировании такого заболевания людям приходится не только следить за приемом специальных лекарств, но и употреблять в пищу продукты, не содержащие сахар и насыщенные жиры. К категории таких продуктов ученые отнесли семена пажитника. Ежесуточно рекомендуется употреблять 100 грамм перетертых семян.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:31