Благодаря пажитнику диабетики смогут контролировать уровень сахара в крови





Пажитник является ароматным растением, пользующимся популярностью не только в китайской народной медицине, но и национальной кухне стран Южной и Центральной Азии. Семена пажитника насыщены растворимой клетчаткой, замедляющей процессы пищеварения и усвоения углеводов, благодаря чему происходит снижение уровня глюкозы в крови.Когда организм перестает вырабатывать инсулин или начинает плохо его абсорбировать - развивается диабет второго типа. При диагностировании такого заболевания людям приходится не только следить за приемом специальных лекарств, но и употреблять в пищу продукты, не содержащие сахар и насыщенные жиры. К категории таких продуктов ученые отнесли семена пажитника. Ежесуточно рекомендуется употреблять 100 грамм перетертых семян.