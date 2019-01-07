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Нюша показала в Instagram веселое фото с дочерью

Исполнительница Нюша показала в социальной сети Instagram веселое фото с дочерью. Новый пост знаменитости вызвал восторг у ее преданных поклонников.

Нюша показала в Instagram веселое фото с дочерью

Недавно Нюша родила дочку, но пока она не показывает свою малышку в социальных сетях. Несколько часов назад исполнительница решила порадовать преданных поклонников, опубликовав фотографию своего супруга и наследницы, правда лицо малышки певица так и не показала. В комментарии к снимку Нюша просто написала: "Мама шпиЁн".

Нюша показала в Instagram веселое фото с дочерью

Подписчики певицы пришли в восторг от фото. Они начали писать: "Так мило)))счастье малышке", "Ты наша шпионочка любимая, фото супер", "Ты просто шикарная мамочка", " Это так мило, я вас обожаю, желаю счастья, добра, по больше терпения", "Задумка на фото просто класс, счастья вашей семье", "Утиии Господи, какие вы Лапусиии, милота)". Всего за несколько часов пост Нюши собрал более 156 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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