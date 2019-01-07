Историки рассказали о появлении традиции празднования Рождества Христова
Празднующие Рождество православные, католики, лютеране и приверженцы иных конфессий редко задумываются о том, когда именно началась эта традиция, историки постарались рассказать, с чего все началось. Эксперты отмечают, что из-за различий в праздновании Рождества у католиков и православных возникло много путаницы.
Так, по информации аналитического новостного журнала «Слово и Дело» впервые отмечать Рождество христиане начали только в IV веке нашей эры. До этого традиция праздновать любой день рождения у людей отсутствовала. Поэтому определить дату рождения великих деятелей, в том числе и Иисуса, зачастую проблематично. Окончательно же цикл зимних праздников сформировался в VI веке во времена правления Юстиниана не без участия монаха Дионисия Малого.
Фактически 6 января (на этот день выпадал праздник) праздновалось сразу Рождество, Обрезание Господне и Крещение Христа. При этом у католиков шестого января отмечается только Богоявление, а 25 декабря считается условным числом, содержащим некоторые противоречия. Например, во время рождения Иисуса пастухи находились в поле, хотя на дворе был декабрь месяц с заморозками. Согласно легенде волхвы принесли свои дары Иисусу спустя два года после его рождения. Но на иконах они изображаются рядом с яслями сразу после его появления на свет, что, конечно, может являться обычным художественным допущением.
Так, по информации аналитического новостного журнала «Слово и Дело» впервые отмечать Рождество христиане начали только в IV веке нашей эры. До этого традиция праздновать любой день рождения у людей отсутствовала. Поэтому определить дату рождения великих деятелей, в том числе и Иисуса, зачастую проблематично. Окончательно же цикл зимних праздников сформировался в VI веке во времена правления Юстиниана не без участия монаха Дионисия Малого.
Фактически 6 января (на этот день выпадал праздник) праздновалось сразу Рождество, Обрезание Господне и Крещение Христа. При этом у католиков шестого января отмечается только Богоявление, а 25 декабря считается условным числом, содержащим некоторые противоречия. Например, во время рождения Иисуса пастухи находились в поле, хотя на дворе был декабрь месяц с заморозками. Согласно легенде волхвы принесли свои дары Иисусу спустя два года после его рождения. Но на иконах они изображаются рядом с яслями сразу после его появления на свет, что, конечно, может являться обычным художественным допущением.
Общество
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:07