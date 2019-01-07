В Сети появились первые кадры восьмого сезона «Игры престолов»





Показ для широкой аудитории последнего сезона сериала «Игры престолов» планируют начать в середине весны этого года.Напомним, что выйдя в 2011 году кинопроект завоевал звание самого высокобюджетного сериала за всю историю телевидения. Отличительной чертой «Игры престолов» является очень большое количество персонажей и многочисленный состав актеров. Для данного проекта также характерно использование сложных декораций и дорогих спецэффектов. Представители НВО признали сериал самым успешным в истории телеканала.Видео, размещенное на YouTube-канале, также демонстрирует фрагменты со множеством новинок, которые выйдут в 2019 году. В том числе, в нем можно увидеть отрывки из таких проектов, как «Эйфория», «Хранители» и «Настоящий детектив».