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В Сети появились первые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

В Сеть попали первые кадры из нового восьмого сезона сериала «Игра престолов». Промо-ролик на YouTube разместил североамериканский телеканал НВО.
В Сети появились первые кадры восьмого сезона «Игры престолов»

Показ для широкой аудитории последнего сезона сериала «Игры престолов» планируют начать в середине весны этого года.
Напомним, что выйдя в 2011 году кинопроект завоевал звание самого высокобюджетного сериала за всю историю телевидения. Отличительной чертой «Игры престолов» является очень большое количество персонажей и многочисленный состав актеров. Для данного проекта также характерно использование сложных декораций и дорогих спецэффектов. Представители НВО признали сериал самым успешным в истории телеканала.

Видео, размещенное на YouTube-канале, также демонстрирует фрагменты со множеством новинок, которые выйдут в 2019 году. В том числе, в нем можно увидеть отрывки из таких проектов, как «Эйфория», «Хранители» и «Настоящий детектив».



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00

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